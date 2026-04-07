Revelan el descomunal sueldo de Marcelo Tinelli en su etapa de Telefe

Claudio Villarruel fue el gerente de programación estrella de Telefe y recientemente brindó detalles sobre la etapa de mayor esplendor de Marcelo Tinelli. En una charla con Ángel de Brito el productor recordó los altos sueldos que pagaba la emisora durante la década del noventa bajo el régimen del uno a uno.

Respecto a los números de aquella época el invitado expresó que "Era el 1 a 1. El mejor contrato era el de Marcelo y después Susana. Le ofrecieron unos contratos que yo no podía creer, más que David Letterman"

Al ser consultado sobre el carácter del conductor y su capacidad para recibir órdenes el exgerente aseguró que "Hace mucho que no lo veo. Él nació jefe".