El precio del petróleo registró una fuerte suba y llegó a tocar los 116 dólares por barril en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, en la antesala del vencimiento del ultimátum impuesto por Donald Trump. La escalada del conflicto en Medio Oriente impacta directamente en los mercados energéticos y genera preocupación global por el suministro.

El crudo WTI, referencia en Estados Unidos, alcanzó ese valor máximo antes de retroceder levemente a 114 dólares, mientras que el Brent, referencia internacional, se ubicó en torno a los 110 dólares, consolidando una tendencia alcista impulsada por el conflicto geopolítico.

El factor clave detrás del aumento es el riesgo sobre el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. La posibilidad de que Irán mantenga bloqueada esa vía o que se intensifiquen los ataques en la región genera incertidumbre sobre la oferta global de crudo.

En este contexto, las amenazas del presidente estadounidense elevaron la tensión al máximo. Trump advirtió que podría lanzar ataques de gran escala si Irán no cumple con sus exigencias, lo que incrementó la volatilidad en los mercados financieros y energéticos.

La situación se agrava con ataques cruzados en infraestructuras clave, como terminales petroleras y complejos energéticos, que alimentan el temor a una interrupción prolongada del suministro. Analistas advierten que, de profundizarse el conflicto, el precio del petróleo podría seguir escalando y afectar la economía global.

Mientras tanto, inversores y gobiernos siguen de cerca la evolución del conflicto, conscientes de que cualquier movimiento en la región puede tener impacto inmediato en los precios, la inflación y el costo de la energía a nivel mundial.