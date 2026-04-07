La Justicia citó a declarar a un testigo clave en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una operación inmobiliaria que genera sospechas sobre el origen de los fondos y la trazabilidad de la compra. Se trata del exfutbolista Hugo Morales, quien fue convocado por el fiscal federal Gerardo Pollicita para aportar datos relevantes sobre el expediente.

Morales es el primer propietario del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito donde actualmente reside Adorni. Según consta en la investigación, el exjugador había adquirido el inmueble en 1996 y lo vendió recientemente por el mismo valor a dos jubiladas, quienes luego transfirieron la propiedad al funcionario por un monto superior.

La operación incluyó un esquema de financiamiento poco habitual: un pago inicial y el resto mediante un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras, lo que despertó dudas en la fiscalía sobre si se trató de una maniobra acorde a las prácticas del mercado inmobiliario.

En ese contexto, el testimonio de Morales resulta clave para reconstruir la cadena de titularidad del inmueble y verificar si las transacciones fueron consistentes con los valores y condiciones habituales. Además, los investigadores buscan determinar si el patrimonio declarado por Adorni se corresponde con la operación realizada.

La causa también incluye otras medidas de prueba, como pedidos de información a registros de propiedad y análisis de posibles gravámenes o movimientos asociados al departamento. El avance del expediente mantiene bajo presión al jefe de Gabinete, mientras la Justicia intenta esclarecer si existieron irregularidades en la adquisición del inmueble.