El truco más fácil para hacer la cena con solo un pan

Paulina Cocina compartió en plataformas digitales una técnica para preparar una comida veloz utilizando elementos que suelen estar disponibles en cualquier hogar. El método consiste en elaborar una tostada francesa salada que destaca por su mezcla de textura crujiente y suavidad. Esta opción fue diseñada para ser consumida de forma individual y resolver situaciones donde se dispone de poco tiempo.

La elaboración comienza batiendo un huevo con leche, sal y pimienta en un recipiente. El pan de molde debe introducirse en este líquido hasta que esté totalmente impregnado antes de pasar a una sartén caliente. Una vez que la base comienza a tomar color, se voltea la pieza y se le agrega queso rallado por la superficie para finalizar la cocción.

Al retirar la base dorada del fuego, el plato se completa incorporando láminas de media palta y hojas de rúcula fresca. Para realzar los sabores, se añade un chorrito de aceto balsámico. Esta combinación de ingredientes frescos y cocidos genera un contraste que permite obtener un plato saciante apto para cenas o almuerzos rápidos.