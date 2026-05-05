La Anmat dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos de limpieza en todo el país luego de detectar que no cumplían con los requisitos sanitarios obligatorios. La medida fue oficializada a través de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y encendió una alerta a nivel nacional.

Entre los productos alcanzados figuran desinfectantes, limpiavidrios y soluciones de hipoclorito de sodio comercializados bajo la marca LOMIR, elaborados por la firma Química El Regreso S.R.L. Las inspecciones detectaron que estos artículos carecían de registro sanitario y no contaban con garantías sobre su seguridad ni su eficacia.

Según la investigación, los productos eran ofrecidos en el mercado sin cumplir con la normativa vigente, lo que impide conocer su origen, composición y condiciones de fabricación. Esto representa un riesgo potencial para los consumidores, especialmente al tratarse de sustancias químicas de uso doméstico.

La disposición establece la prohibición total de uso, venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas digitales. Además, se iniciaron sumarios sanitarios contra la empresa responsable y su director técnico por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Desde el organismo remarcaron que este tipo de medidas busca proteger la salud pública y garantizar que los productos domisanitarios cumplan con estándares de calidad, seguridad y trazabilidad. En ese sentido, recomendaron a los consumidores verificar siempre que los productos estén debidamente registrados antes de utilizarlos.

La decisión se enmarca en una serie de controles más estrictos sobre el mercado de productos de limpieza y otros insumos, donde en los últimos meses se detectaron múltiples irregularidades que derivaron en prohibiciones similares en todo el país.