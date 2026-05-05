La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública detalló el balance operativo correspondiente al primer cuatrimestre de 2026, revelando una tendencia a la baja en la cantidad de denuncias recibidas contra el personal policial y penitenciario de la provincia. Según explicó el titular del área, Damián Villavicencio, en diálogo con DIARIO HUARPE, la cantidad de causas actuales, que incluyen tanto quejas como sumarios administrativos, es "un porcentaje un poco menor" respecto al mismo tramo del año 2025.

El funcionario precisó que la labor del organismo es "inspeccionar y controlar el funcionamiento de los servicios de seguridad" en todo su espectro. Las investigaciones pueden iniciarse por múltiples vías: desde una queja administrativa realizada por un civil afectado hasta informes que llegan de la Central de Policía, de la UFI o mediante inspecciones de oficio que realiza la propia subsecretaría.

"Investigamos todo lo que sería el funcionamiento de la fuerza de seguridad", remarcó Villavicencio sobre la amplitud de sus facultades.

El alto índice de causas archivadas

Uno de los puntos destacados del balance es la gran cantidad de expedientes que no llegan a una sanción efectiva. Villavicencio señaló que, si bien el cúmulo de causas es variado, muchas de ellas no prosperan tras la investigación inicial. "

Hay un un gran porcentaje de todas esas causas que tramitamos que son archivadas o que resultan que terminan concluidas con un sobreseimiento a favor del policía o del penitenciario", afirmó el entrevistado.

Esta situación se debe, en gran medida, a la naturaleza de las denuncias presentadas por los ciudadanos. El funcionario explicó que muchas quejas carecen del respaldo probatorio necesario o son fruto de la ofuscación de las personas ante un procedimiento policial correcto. Al respecto, citó como ejemplo casos donde la persona "se enojó porque le quitaron el vehículo cuando en realidad tenía falta de documentación o tenía algún tipo de problema y se enojó con el agente que lo detuvo".

Transparencia en los resultados de gestión

La variabilidad de los motivos de investigación (que van desde una mala intervención en la calle hasta cuestiones administrativas internas en una comisaría) arroja resultados igualmente diversos. Villavicencio insistió en que el inicio de un proceso no implica necesariamente una irregularidad confirmada.

"Lo que no quiere decir que todo sea terminado, concluido con una sanción. Hay muchas causas que son un gran porcentaje de causas que son son archivadas", concluyó el titular de Control de Gestión.

Esta aclaración busca llevar transparencia sobre el funcionamiento de la fuerza, diferenciando las faltas reales al deber policial de aquellas reacciones ciudadanas ante el cumplimiento de las normativas vigentes en la vía pública.