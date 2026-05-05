Tras dos días de angustia que mantuvieron en vilo a todo el país bajo el protocolo de Alerta Sofía, el pequeño de seis años que era intensamente buscado en Corrientes fue encontrado sano y salvo este martes. El hallazgo se produjo alrededor de las 10:30 en un paraje rural de la localidad de Goya.

Josías Santos Regis fue detenido.

Fuentes policiales informaron que junto al menor se encontraba su padre, Josías Santos Regis, quien fue detenido de inmediato por las autoridades policiales. Según las primeras precisiones del operativo, ambos fueron localizados en un camino de tierra en la zona del paraje San Juan.

La pista clave y el rol de José Codazzi

La resolución del caso se aceleró gracias a la activación del teléfono celular de Santos Regis en las primeras horas de hoy en el barrio Esperanza de Goya. Sin embargo, la investigación también puso la lupa sobre el accionar del abogado José Codazzi, conocido por su intervención en el caso Loan Peña, quien quedó arrestado por presunto encubrimiento.

Codazzi reconoció ante la fiscalía haber trasladado al hombre y al niño en su camioneta particular blanca, versión que fue confirmada por registros de cámaras de seguridad y declaraciones de la abogada de la familia materna, Daniela Zapata.

Un escape tras un intento de asesinato

La desaparición de Nahuá se había originado el domingo por la noche en la localidad de Esquina. Su madre, Mariana Riquelme, denunció que el padre había retirado al nene al mediodía para almorzar y pescar, pero nunca regresó.

En paralelo, Santos Regis, de nacionalidad brasileña, era buscado por un violento episodio ocurrido esa misma noche en la calle Pujol: se lo acusa de haber efectuado varios disparos contra Julio Javier Nieva (47), quien permanece internado en observación. Tras el presunto ataque, el agresor huyó con el niño, iniciando una fuga que terminó este martes con su captura y el rescate del menor.