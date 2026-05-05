Una violenta explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang dejó al menos 26 personas muertas y 61 heridas, en uno de los accidentes industriales más graves del año en China. El estallido ocurrió el lunes por la tarde en una planta del sector pirotécnico y generó una rápida respuesta de las autoridades.

Según informó la televisión estatal CCTV, la explosión se produjo alrededor de las 16:43 en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company. Videos difundidos en redes sociales mostraron detonaciones consecutivas y una enorme columna de humo que se elevaba sobre una zona rural rodeada de montañas.

Imágenes aéreas tomadas por drones al día siguiente evidenciaron la magnitud de la destrucción, con edificios completamente arrasados, estructuras calcinadas y escombros esparcidos en una amplia franja. Equipos de rescate y maquinaria pesada trabajaban en la remoción mientras aún salía humo de algunas construcciones parcialmente en pie.

El gobierno central desplegó un operativo de emergencia con más de 480 socorristas y envió expertos para coordinar las tareas de búsqueda y asistencia. Además, se estableció un perímetro de seguridad de tres kilómetros y se evacuó a los habitantes de las zonas cercanas como medida preventiva.

Las autoridades confirmaron la detención de los responsables de la empresa mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro. En paralelo, el presidente Xi Jinping pidió intensificar los esfuerzos para atender a los heridos, encontrar a posibles desaparecidos y garantizar que los responsables rindan cuentas.

Liuyang es uno de los principales centros de producción de pirotecnia del país, con cerca del 60 por ciento de la fabricación nacional y el 70 por ciento de las exportaciones. Sin embargo, este tipo de incidentes no es aislado: los accidentes industriales siguen siendo frecuentes en China, en parte por fallas en los controles de seguridad.

En los últimos meses se registraron episodios similares, incluyendo otra explosión en Hunan el año pasado con nueve víctimas fatales y estallidos en comercios de pirotecnia en Hubei y Jiangsu que dejaron un saldo conjunto de 20 muertos.

El hecho vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad en la industria y en la necesidad de reforzar los controles para evitar nuevas tragedias.