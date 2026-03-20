La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, uso y publicidad en todo el país de un repelente de insectos que se comercializa bajo la marca “OFF!”, pero que no es un producto oficial ni autorizado. La medida fue oficializada a través de la Disposición 1476/2026, con alcance total sobre todos sus lotes y presentaciones.

Según informó el organismo, el producto presenta etiquetas completamente en idioma chino y no cuenta con registro sanitario en la Argentina, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Además, su procedencia es desconocida, lo que agrava el riesgo para los consumidores.

La detección se produjo durante una inspección en un comercio de la provincia de Buenos Aires, realizada por el área de control de productos cosméticos y de higiene personal. A partir de esa investigación, se confirmó que el repelente no está inscripto en la base oficial de ANMAT.

Incluso, la empresa titular de la marca original OFF! en el país, la firma S.C. Johnson & Son, aclaró que no participó en la elaboración, importación ni distribución del producto, lo que permitió determinar que se trata de una falsificación o artículo ilegítimo.

Desde el organismo explicaron que, al no conocerse el establecimiento responsable ni los componentes utilizados, no se puede asegurar que el repelente contenga ingredientes permitidos ni que funcione correctamente. Esto podría dejar a los usuarios expuestos a picaduras de insectos o incluso a posibles efectos adversos en la salud.

La prohibición incluye también su comercialización en plataformas online, en línea con las normativas vigentes que exigen que todos los productos de este tipo cuenten con controles sanitarios y rotulado adecuado.

Finalmente, la ANMAT notificó a autoridades sanitarias de todo el país y a organismos de defensa del consumidor para garantizar el retiro del producto del mercado, al tiempo que reiteró la importancia de adquirir únicamente repelentes registrados y autorizados.