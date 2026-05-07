La diputada nacional Lilia Lemoine sacudió el escenario político al publicar voluntariamente una imagen de contenido explícito en su cuenta de X. La fotografía, que la muestra manteniendo relaciones sexuales con un exnovio, fue compartida por la legisladora como una forma de adelantarse a una supuesta operación en su contra.

Según explicó, "Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de OnlyFans... Nunca tuve OnlyFans. Y la foto debe estar en mi Facebook...".

La representante de La Libertad Avanza no se detuvo ahí y apuntó directamente contra el hombre que aparece en la imagen, a quien muchos identifican como el influencer Emmanuel Danann por sus tatuajes.

Sobre él, Lemoine afirmó que "Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar". Este hecho suma presión sobre el Gobierno, que ya enfrenta cuestionamientos por las denuncias de enriquecimiento contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El accionar de la diputada podría tener consecuencias legales en la Cámara Baja, donde el artículo 66 permite sanciones por desorden de conducta. Un caso similar ocurrió en 2020 con Juan Ameri, quien debió renunciar tras una escena sexual en una sesión virtual. Además, Lemoine quedó recientemente expuesta por mostrar chats privados con la periodista Luciana Geuna, lo que agrava su situación disciplinaria.

Esta no es la primera vez que la legisladora genera polémica con su contenido digital. Durante una visita a Rosario para el 20 de agosto de 2024, donde expresó sentir "Mucha emoción, coraje y esperanza. No va a ser fácil, pero va a ser", se volvió viral por sus propias reacciones a fotos antiguas.

Al ver una imagen de su época de cosplayer, comentó que "No puede estar tan buena esta diputada... lpm" y se autodefinió como "Minón" en otra publicación en bikini. Su historial incluye también un video de 2023 lamiendo un joystick, consolidando un perfil que divide aguas en el ámbito legislativo.