La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores dejó un clima caliente dentro y fuera de la cancha. Tras el triunfo 1-0 de Universidad Católica en La Bombonera, uno de los protagonistas fue Fernando Zampedri, capitán del conjunto chileno, quien mantuvo varios cruces con Leandro Paredes y luego publicó un provocador mensaje en redes sociales.

(IG@ferzampedri_20).

Durante el encuentro, el delantero argentino nacionalizado chileno y el mediocampista xeneize protagonizaron fuertes discusiones, empujones e intercambios verbales en distintos momentos del partido. La tensión aumentó especialmente en el segundo tiempo, cuando Boca buscaba desesperadamente el empate para seguir con vida en el torneo continental.

Según mostraron las cámaras de la transmisión oficial, Zampedri incluso dejó la cancha realizando gestos dirigidos hacia Paredes, en alusión a la tendencia del volante a dialogar constantemente con árbitros y rivales durante los partidos.

Pero el momento más resonante llegó después del pitazo final. Una vez consumada la clasificación de Universidad Católica y la eliminación del equipo dirigido por Claudio Úbeda, Zampedri compartió una imagen festejando en La Bombonera junto a una frase cargada de ironía: “Y ahora... No se la crean, es IA”. El mensaje rápidamente se viralizó entre hinchas chilenos y argentinos.

La publicación fue interpretada como una burla directa hacia Boca y también como una respuesta al favoritismo que muchos le atribuían al conjunto argentino antes de la definición del grupo. En redes sociales, el posteo generó miles de comentarios y alimentó todavía más el clima de tensión tras el duro golpe sufrido por el Xeneize.

Boca quedó eliminado en la última fecha de la fase de grupos luego de perder como local y ahora deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana. La derrota profundizó las críticas hacia el plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Por su parte, Leandro Paredes reconoció tras el encuentro que el equipo “no estuvo a la altura” y admitió el dolor por no haber conseguido uno de los principales objetivos del semestre.