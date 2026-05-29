Tal como a Cristina, decomisarán los bienes de Florencia Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal tomó una decisión que complica el panorama judicial de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Al rechazar los recursos extraordinarios, los magistrados cerraron la puerta para llegar directamente a la Corte Suprema y permitieron que avance el decomiso de 111 bienes vinculados a la familia y al empresario Lázaro Báez.

Esta medida forma parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta que pesa sobre la ex mandataria, quien actualmente cumple arresto domiciliario monitoreada con una tobillera electrónica.

El monto total que se busca recuperar asciende a 684.990.350.139,86 pesos. Durante la votación, el juez Gustavo Hornos fue contundente al argumentar que "el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida". Para el magistrado, se trata de un "ilícito comprobado" que generó "un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público", lo que justifica que el Estado recupere esos activos.

A pesar de que los hijos de la ex presidenta no fueron juzgados en este proceso, la justicia consideró que existe "una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito".

Los jueces Hornos y Diego Barroetaveña entendieron que "la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso". De esta manera, se ratificó la medida sobre las 19 propiedades que los jóvenes recibieron por herencia o cesión.

Sin embargo, la resolución no fue unánime. El juez Mariano Borinsky votó en minoría respecto a activos adquiridos antes del 23 de abril de 2004, como los cinco lotes del complejo Los Sauces y 10 departamentos ubicados en Mitre 535, en Río Gallegos.

Según su visión, "el decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes".

En cuanto a los bienes de Lázaro Báez, el fallo también alcanza inmuebles de las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. Ahora, a la familia Kirchner solo le queda el recurso de queja directa ante el máximo tribunal del país como última instancia para intentar salvar sus activos. Mientras tanto, desde Comodoro Py ya se iniciaron los trámites para determinar si la Corte dispondrá de alguna de las propiedades decomisadas.