El mercado de pases europeo comenzó a calentarse antes incluso del inicio del Mundial 2026 y el gran protagonista es Julián Álvarez. Según trascendió en España, Barcelona presentó una oferta formal de 100 millones de euros para intentar fichar al delantero argentino que actualmente juega en Atlético de Madrid.

La noticia generó un verdadero impacto en Europa debido a que la “Araña” es considerada una de las figuras del equipo dirigido por Diego Simeone y uno de los futbolistas más importantes del proyecto deportivo del club madrileño. Sin embargo, desde Cataluña aseguran que el Barça está decidido a hacer un esfuerzo económico histórico para incorporarlo.

De acuerdo a los medios españoles, la dirigencia encabezada por Joan Laporta ya avanzó en conversaciones con el entorno del atacante y existiría un principio de acuerdo contractual por cinco temporadas. Incluso, distintas versiones indican que Julián habría dado señales positivas ante la posibilidad de vestir la camiseta blaugrana.

La negociación, sin embargo, no será sencilla. Atlético de Madrid considera a Álvarez una pieza intransferible y pretende una cifra superior a los 120 millones de euros para abrir una negociación. Algunas publicaciones en España incluso aseguran que el club colchonero pediría cerca de 150 millones para desprenderse del campeón del mundo.

En medio de los rumores, desde Atlético salieron a desmentir parte de las versiones periodísticas y remarcaron que, hasta el momento, no recibieron ninguna propuesta oficial por el delantero argentino. Además, expresaron su malestar por las constantes filtraciones vinculadas al futuro del futbolista.

Julián Álvarez, de 26 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Desde su llegada al Atlético en 2024 se convirtió en figura del equipo español, alcanzando cifras récord en Champions League y consolidándose también como titular en la Selección argentina.

Además de Barcelona, otros gigantes europeos como PSG y Arsenal también siguen de cerca la situación del delantero surgido en River Plate. Por ahora no hay definiciones oficiales, pero todo indica que el futuro de Julián será una de las grandes novelas del próximo mercado de pases europeo.