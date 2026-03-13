La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 13 de marzo con el calendario de pagos correspondiente al mes. Durante la jornada se acreditan haberes para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales, según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

En primer lugar, cobran los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos documentos finalizan en 8 y 9, completando así el calendario de pagos de este beneficio que comenzó el 9 de marzo.

También reciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 4, dentro del cronograma que se extiende entre el 9 y el 20 de marzo según la terminación del documento.

En el caso de las asignaciones familiares, este viernes cobran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con documentos finalizados en 4.

Además, se acreditan pagos de la Asignación por Embarazo (AUE) para titulares con DNI terminado en 3, mientras que quienes perciben Asignación por Prenatal y Maternidad cobran con documentos finalizados en 0 y 1.

Por otra parte, continúan los pagos de Asignaciones de Pago Único —como matrimonio, adopción y nacimiento— y de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que están disponibles para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de abril.

El cronograma de Anses se organiza mensualmente según la terminación del documento para ordenar la acreditación de los haberes y evitar aglomeraciones en bancos y centros de pago en todo el país.