Tras conocerse la inflación de febrero 2026, ¿cuánto se necesita para no ser pobre?

Durante febrero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) determinó que un hogar promedio necesitó $1.397.672 para no caer bajo la línea de pobreza. Este monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que experimentó un incremento mensual del 2,7%.

Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, subió un 3,2% hasta alcanzar los $644.088. Respecto a estos datos, el ministro Luis Caputo afirmó que el resultado responde a un “proceso de corrección de precios”.

Aunque el aumento de la CBT fue levemente menor al 2,9% de la inflación general de febrero, el primer bimestre del año muestra cifras preocupantes. En este periodo, la canasta total escaló un 6,8% y los alimentos un 9,3%, superando ambos el 5,9% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto evidencia que los insumos esenciales de primera necesidad se encarecen a un ritmo mayor que el promedio del resto de los bienes y servicios.

El impacto económico varía considerablemente según la estructura del grupo familiar. Mientras que una vivienda de tres integrantes requirió $1.112.710 para evitar la pobreza, un hogar compuesto por cinco personas —incluyendo tres hijos menores— necesitó $1.470.043 para cubrir la CBT y $677.439 únicamente para no ser indigente.