El Gobierno nacional difundió los nuevos valores de referencia de los planes básicos de medicina prepaga con el objetivo de que los usuarios puedan comparar precios entre empresas y elegir su cobertura con mayor información. Los datos fueron publicados en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud y corresponden a los valores informados por las propias compañías.

La referencia utilizada para el relevamiento es un grupo familiar compuesto por dos adultos de entre 36 y 40 años y un menor, sin enfermedades preexistentes y con afiliación directa al plan más económico de cada empresa. Los valores corresponden principalmente a marzo de 2026 y sirven como guía para todo el país.

Según la información difundida, el plan más económico entre los analizados es el de Medifé, con un valor aproximado de $464.466 mensuales. Le siguen Accord Salud con $479.328 y el Hospital Italiano con cerca de $500.295. Más arriba en la lista aparecen Galeno con $511.943 y Swiss Medical con $523.620.

En los niveles más altos de precios se ubican Medicus con $577.599, Omint con $635.061 y OSDE con $649.266, mientras que Avalian presenta el valor más elevado del listado, con alrededor de $673.224 mensuales para el plan básico considerado.

Desde el Gobierno señalaron que la difusión de estos datos forma parte de una política para transparentar el sistema y permitir que los usuarios comparen costos entre distintas empresas antes de contratar un servicio de salud privado. Además, las compañías deben actualizar los precios todos los meses en el sitio oficial del organismo regulador.