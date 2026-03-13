La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló un fallo judicial que permitía inscribir a un niño con triple filiación (dos padres y una madre) y ratificó que el sistema legal argentino solo admite un máximo de dos vínculos parentales. La decisión dejó sin efecto una sentencia que había autorizado ese tipo de inscripción en el Registro Civil.

El máximo tribunal sostuvo que el límite de dos progenitores está establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que consideró que la normativa vigente es constitucional y debe aplicarse. En ese sentido, los jueces señalaron que los magistrados no pueden modificar ese esquema a través de fallos judiciales.

El caso había surgido a partir de una decisión de la Cámara Civil que declaró inconstitucional el artículo 558 del Código Civil y Comercial y habilitó que el niño fuera registrado como hijo de una pareja de hombres y de la mujer que lo gestó mediante técnicas de reproducción asistida.

Sin embargo, la Corte consideró que la legislación argentina fija un modelo de filiación con un máximo de dos vínculos parentales y que cualquier modificación a ese sistema debe ser debatida por el Poder Legislativo. De esta manera, sostuvo que el Congreso es el ámbito adecuado para definir si corresponde ampliar el régimen vigente.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes coincidieron en que la normativa actual no permite la llamada “triple filiación”. El fallo reafirma así el criterio de que un menor solo puede tener legalmente dos progenitores reconocidos por la ley argentina.