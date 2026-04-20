Anses, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este martes 21 de abril continúa el cronograma de pagos correspondiente al mes, alcanzando a jubilaciones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, todas con un aumento por movilidad del 2,90 por ciento.

En esta jornada, cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 7. Estos beneficiarios perciben además el bono de 70 mil pesos.

También reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7, en el marco del calendario escalonado que implementa el organismo previsional.

En el mismo sentido, se acreditan los pagos de la Asignación por Embarazo para titulares con documentos finalizados en 7.

Para consultar la fecha y el medio de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio web oficial de Anses en la opción “Calendario de pagos”, acceder a “mi Anses” con CUIL y Clave de la Seguridad Social, utilizar la aplicación móvil o recurrir a la modalidad de Atención Virtual en la sección de consultas rápidas.

De esta manera, el organismo avanza con el cronograma de abril, garantizando el cobro de las distintas prestaciones sociales para millones de beneficiarios en todo el país.