La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario completo de pagos correspondiente a abril de 2026, que alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. Como es habitual, los cobros se realizarán de manera escalonada según la terminación del DNI.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma comenzará el 10 de abril para los DNI terminados en 0 y 1, y continuará de forma progresiva hasta el 15 de abril para las terminaciones más altas.

Para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, los pagos se iniciarán también en la segunda semana del mes y avanzarán día por día según la finalización del documento, extendiéndose hasta el 23 de abril para completar todas las terminaciones.

En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en una segunda etapa: el calendario comenzará el 24 de abril para DNI terminados en 0 y 1, y finalizará el 30 de abril con los documentos terminados en 8 y 9.

Respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, el esquema replica el sistema tradicional: pagos escalonados durante la segunda quincena del mes, también organizados por terminación de DNI, con fechas similares a las de jubilaciones mínimas.

Además del cronograma, abril llega con actualización de haberes. La jubilación mínima se ubica en torno a los $380.000, y con el bono adicional de $70.000 alcanza aproximadamente los $450.000.

Por su parte, la AUH también registra un incremento y pasa a un monto cercano a los $136.000 brutos, aunque el 20% continúa retenido hasta la presentación de la libreta correspondiente.

Desde el organismo remarcaron que los beneficiarios pueden consultar sus fechas exactas y liquidaciones a través de la plataforma digital oficial, donde se publican los detalles de cada prestación.

De esta manera, Anses organiza un nuevo calendario mensual que busca garantizar el orden en los pagos y el acceso progresivo a los haberes para millones de argentinos.