Apareció el mendocino que era intensamente buscado en San Juan

Después de varias semanas de incertidumbre, finalmente apareció con vida Manuel Poblete, el trabajador rural que era intensamente buscado tras perder contacto con su entorno mientras realizaba tareas en la provincia de San Juan. La noticia llevó alivio a sus familiares y conocidos, quienes habían impulsado la búsqueda y radicado la denuncia ante la Policía.

Según confirmaron allegados, el hombre fue localizado en Rodeo de la Cruz, donde se encontraba trabajando en un galpón. La falta de comunicación que había generado preocupación se debió, principalmente, a que Poblete perdió su teléfono celular y además se trasladó a otro lugar laboral, lo que dificultó cualquier contacto durante casi un mes.

La desaparición que generó alarma

La situación había encendido las alarmas entre sus familiares, quienes no tenían noticias suyas desde que llegó a San Juan para desempeñarse en tareas vinculadas a la cosecha de ajo. La ausencia total de comunicación —llamadas sin respuesta y mensajes que no llegaban— motivó la denuncia formal y la difusión del caso en redes sociales.

Uno de sus allegados había relatado que mantenían un contacto cotidiano, aunque breve, debido a las exigencias laborales. “Nos veíamos apenas unos minutos por la noche”, explicó durante los días de búsqueda.

El último contacto se había producido cuando Poblete avisó que no asistiría a trabajar por un paro de transporte y que permanecería en el galpón, aunque nunca se supo con precisión dónde desarrollaba sus tareas.

Un desenlace con alivio

Finalmente, el caso tuvo un desenlace positivo. Tras ser ubicado en Mendoza, se constató que el trabajador se encuentra en buen estado de salud y que no fue víctima de ningún delito.

Desde su entorno explicaron que la combinación de la pérdida del celular y el cambio de lugar de trabajo fue determinante para que se extendiera la falta de comunicación, generando una preocupación que ahora quedó atrás.

La aparición de Poblete llevó tranquilidad a su familia y puso fin a semanas de intensa búsqueda entre San Juan y Mendoza.