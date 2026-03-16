Triple choque en la Ruta 141: identificaron al hombre que murió en el siniestro

Un grave siniestro vial ocurrido este domingo por la tarde en la Ruta Nacional 141 dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos de gravedad. El hecho se registró en la zona de Laguna Seca, cerca de la localidad de Bermejo, y habría sido provocado por una maniobra de sobrepaso fallida.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el siniestro ocurrió alrededor de las 19:50 a la altura del kilómetro 131, cuando una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux chocaron de frente en plena ruta.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por personal de la Unidad Rural N°1 y la UFI Delitos Especiales, la tragedia se habría desencadenado cuando el conductor de la Amarok, Sebastián Leo, de 42 años, intentó sobrepasar a un camión Iveco que circulaba hacia el este con destino a la provincia de La Rioja.

Durante la maniobra de adelantamiento, la camioneta se encontró de frente con la Hilux que circulaba en sentido contrario, en dirección a la Ciudad de San Juan, produciéndose un violento impacto frontal.

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Como consecuencia del choque, el conductor de la Hilux, Mario Carmelo Carrizo, de 68 años y oriundo de Villa Aberastain, murió en el lugar del siniestro. Su acompañante, Genara Narcisa Malla, de 71 años, sufrió heridas de consideración.

El conductor de la Amarok también resultó herido. Ambos sobrevivientes fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107 y trasladados inicialmente al Hospital César Aguilar. Posteriormente, fueron derivados al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permanecen internados bajo observación médica.

En tanto, el conductor del camión involucrado, un joven de 29 años, resultó ileso.

En el lugar trabajaron peritos de la División Criminalística y efectivos de la Brigada de Delitos Especiales, bajo las órdenes del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral. La zona permaneció preservada durante varias horas para realizar las pericias correspondientes y el posterior levantamiento del cuerpo para la autopsia.