La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá declarar esta semana ante la Justicia en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos, uno de los expedientes más importantes que investiga presuntos sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La audiencia se realizará en los tribunales federales de Comodoro Py, donde comenzará una nueva etapa del proceso judicial con las indagatorias presenciales de los imputados.

La exmandataria fue citada para presentarse este martes por la mañana ante el Tribunal Oral Federal 7, que dispuso que las declaraciones se realicen en la Sala AMIA del edificio judicial. Ese mismo día también deberán comparecer otros exfuncionarios del área de Planificación Federal, entre ellos el exministro Julio De Vido y el exsecretario Roberto Baratta.

En paralelo al avance del juicio, sectores del kirchnerismo organizaron una demostración de apoyo a la expresidenta. La organización política La Cámpora convocó a militantes a concentrarse desde las 7 de la mañana frente al edificio donde vive Kirchner, en San José 1111, para acompañarla en su traslado hacia los tribunales.

La convocatoria incluye una posible vigilia durante la madrugada previa y una movilización hasta Comodoro Py, con el objetivo de mostrar respaldo político a la exmandataria en medio del proceso judicial. Desde el espacio señalaron que la protesta también busca denunciar lo que consideran una “proscripción” política contra la dirigente.

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El juicio por la causa Cuadernos investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios de la obra pública, que habría funcionado durante años mediante el pago de sobornos a funcionarios. El caso se inició en 2018 a partir de los registros escritos por un chofer del Ministerio de Planificación que describían supuestos traslados de bolsos con dinero.

La declaración de la exmandataria marcará el comienzo de una serie de indagatorias a decenas de imputados en el proceso, en una instancia clave del juicio que busca determinar responsabilidades en uno de los expedientes de corrupción más resonantes de la política argentina reciente.