Los docentes de las universidades públicas iniciaron este lunes 16 de marzo un paro nacional de una semana que dejará sin clases a miles de estudiantes en todo el país. La medida de fuerza se extenderá hasta el viernes y forma parte de un plan de lucha que los gremios anticiparon que podría continuar durante el semestre si no hay respuestas del Gobierno.

El reclamo central de los sindicatos es la reapertura de paritarias y una recomposición salarial, además del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones. Los gremios advierten que los ingresos docentes perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y que la situación presupuestaria de las universidades es crítica.

La medida fue impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reúne a varias federaciones docentes, y afecta el normal inicio del ciclo lectivo en numerosas casas de estudio. En varias universidades del país, las aulas permanecerán vacías durante toda la semana mientras se desarrollan actividades de protesta y difusión del conflicto.

Los gremios anticiparon además que el conflicto podría profundizarse si no hay avances en las negociaciones. Entre las acciones previstas se mencionan nuevas semanas de paro, clases públicas y movilizaciones, incluida una posible marcha federal en defensa de la educación pública.

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En ese contexto, rectores y autoridades universitarias advirtieron que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse afectado si el conflicto se prolonga, ya que la continuidad de las clases dependerá de la evolución de las negociaciones salariales y presupuestarias entre los gremios y el Gobierno nacional.