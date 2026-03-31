Aprendé a cocinar tortitas negras caseras con una receta profesional

La costumbre de visitar la panadería del barrio los domingos o feriados enfrenta el desafío de las franquicias y la elaboración en serie, lo que dificulta encontrar las clásicas tortitas negras.

Sin embargo, el chef Máximo Voinea Delast propone replicar en casa este viaje a la infancia con una receta profesional que requiere un kilo de harina 0000, 150 gramos de azúcar, 500 cc de agua tibia, media cucharadita de sal, 50 gramos de levadura fresca y 100 gramos de manteca o margarina.

Para la cobertura se utilizan 500 gramos de azúcar negro y tres cucharadas de harina común. El primer paso consiste en disolver la levadura en el agua con una cucharadita de azúcar y otra de harina para dejarla espumar unos minutos.

En un recipiente amplio se integran la harina, el azúcar y el fermento para luego amasar el bollo en la mesada. Luego se estira la masa con las manos para añadir la sal y la manteca blanda en trozos.

Respecto a este proceso, el experto explica que al principio se pone pegajosa pero al seguir amasando, la manteca se integra y queda una masa lisa, que se deja descansar tapada unos 30 minutos o hasta que crezca bastante. Posteriormente, se debe estirar la masa con un espesor de un centímetro, cortar círculos enharinados y ubicarlos en una placa para que leven otros 30 minutos hasta unirse.

La cobertura se prepara mezclando el azúcar negro con la harina, recomendando colocar harina con una cucharita en los huecos entre las tortitas para que no se queme la cobertura.

Tras repartir la mezcla sin presionar mucho, se hornean a 180°C durante 20 minutos. Al finalizar la cocción de este artículo escrito el 30 de marzo de 2026, el chef detalla que las auténticas tortitas negras se separan fácilmente entre sí, podemos ayudarnos con un cornet. Van al plato y a comer estas facturas que son de las más ricas de la Argentina.