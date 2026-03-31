El mensaje de Zaira Nara que provocó la separación de Chechu Bonelli y Facundo Pieres

La relación sentimental entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres llegó a su fin tras apenas tres meses de haber salido a la luz. El polista validó la información al confesar que se separó hace unos días, pero por suerte está todo bien, recalcando que fue mutuo y no es fácil.

Aunque la versión oficial apunta a diferencias de agenda, Yanina Latorre detalló que el deportista recibió un mensaje de Zaira Nara y eso paralizó su corazón. Según la panelista, el integrante de la elite del polo quedó pasmado y ahí la dejó a la otra.

El detonante de la crisis habrían sido los movimientos en redes sociales y un contacto vinculado a propiedades que ambos tienen en Punta del Este. Sobre el gesto de seguir nuevamente a Zaira y a su hermana Wanda, Pieres manifestó que era una chiquilinada no seguirla, reconociendo que se dio cuenta que es un boludo si está todo bien.

A pesar de los rumores de un acercamiento en Uruguay tras haber dejado atrás a Darío Cvitanich, Bonelli evitó dar precisiones sobre el quiebre. Al ser consultada, la conductora respondió que está muy bien y cuestionó por qué hablas una relación, afirmando además que no habla de su vida privada y que está pasando un muy buen momento suyo.