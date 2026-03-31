Naturgy informó un corte de luz en Capital por tareas de mantenimiento

Naturgy informó que durante la mañana de este martes 31 de marzo se registró una interrupción del servicio eléctrico en un sector del departamento Capital. La empresa precisó que el corte comenzó a las 6:25 horas y se debe a la realización de tareas de mantenimiento programadas en la red de distribución.

La zona afectada comprende el área delimitada por las calles Mendoza y Corrientes, y Mendoza y Juan Jufré. Desde la compañía indicaron que se estima que el servicio sea restablecido alrededor de las 9 horas.

A través de un comunicado, Naturgy agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso de continuar trabajando para garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la provincia.

La empresa recordó que los clientes pueden gestionar sus trámites a través de la Oficina Virtual disponible en su sitio web. Para reclamos o consultas, se encuentra habilitada la línea de atención al cliente al 0800 666 3637.