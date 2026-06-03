Apuñaló a un hombre y cuando lo fueron a detener atacó a la policía

La búsqueda de Lucas Alejandro Suárez Garrido terminó de la forma más violenta posible en el barrio Madre Teresa de Calcuta. El hombre de 31 años era intensamente buscado desde mayo por un presunto apuñalamiento ocurrido en Pocito el día 12 de ese mes. Por aquel expediente, a cargo del fiscal José Plaza, la jueza Mónica Lucero había emitido una orden de captura que los efectivos del Comando Radioeléctrico Norte hicieron efectiva el pasado viernes.

Mientras realizaban recorridas preventivas, los uniformados divisaron al sospechoso caminando por la zona. Al reconocerlo, el sujeto escapó corriendo e ingresó a una vivienda de la manzana H para ocultarse.

Los policías consiguieron la autorización de la dueña del inmueble para entrar a buscarlo. Fue en ese momento cuando el cabo Bruno Lucero encontró al sospechoso escondido en una de las habitaciones. El hombre reaccionó de manera violenta y le propinó un golpe de puño en el rostro que le provocó lesiones al funcionario policial.

Ante la agresión, otros efectivos debieron intervenir para lograr reducir al acusado y trasladarlo a una dependencia. Debido a la tensión que se generó en el sector, el procedimiento debió continuar en la Unidad Operativa de la zona para resguardar la integridad de todos los presentes.

El pasado martes 3 de junio de 2026, Suárez Garrido enfrentó al Sistema Especial de Flagrancia. La fiscal Virginia Branca le atribuyó los delitos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio.

Mediante un acuerdo de juicio abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad y recibió una condena de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo. A pesar de este fallo, el hombre continuará vinculado a la causa por el ataque con arma blanca en Pocito que motivó su búsqueda inicial.