A pocos días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo domingo 13 de agosto, el diputado provincial electo por San Juan Vuelve, Franco Aranda, visitó el Café de la Política Express. En la entrevista, el representante sanjuanino del Frente Renovador destacó la visita que realizó a la provincia el precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, la semana pasada.

“La verdad que a Massa lo vi muy enchufado, con mucha energía. Además con un gesto político importante. Ustedes saben que dentro de Unión por la Patria, en San Juan hay dos listas diferentes y Massa estuvo con todos los candidatos. Eso es importante, él pone la mirada por encima de la interna y le pidió a todo el peronismo que se ponga de pie para pelear estos rounds electorales”, manifestó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Aranda se metió en la interna del justicialismo local al decir que “hubo una clara muestra de qué pasa cuando el peronismo va desunido, a la última elección me refiero. Hoy no estamos unidos, está claro, pero tenemos que darnos cuenta de que la oposición no está adentro, sino afuera. La oposición es Juntos por el Cambio, entonces debemos tener la madurez suficiente para no complicar nuestra propia elección”.

Sin embargo, proyectó un resultado electoral distinto en las PASO y en las generales de octubre. “Yo creo que esta será una elección diferente, acá van a traccionar los candidatos a presidente que encabezan las boletas. Creo que Sergio Massa es quien está más capacitado para ser presidente. Él tiene firmeza, convicción y conoce la botonera del Estado. Estas condiciones no las veo en otros candidatos”.

No obstante, el exintendente de Capital no esquivó a la consulta sobre el papel de Massa en el Ministerio de Economía y la marcha de la inflación en la Argentina, cuyo número sigue siendo alto y constante. “Ojalá Massa pudiera hacer algo ahora. Lo primero que debemos ver es que hace 30 años que tenemos inflación. Es cierto que no logramos sujetar la inflación, pero esta es una variable que viene desde hace muchas décadas. También es cierto que a mucha gente no le importan los argentinos y genera corridas y ataques contra el dólar”, consideró.

Aranda resaltó las palabras del precandidato presidencial, quien consideró que algunos sanjuaninos podrían ocupar eventualmente cargos nacionales en su gobierno. “Massa lo dijo en una cena que tuvimos. Él tiene una mirada federal. Me parece que se es presidente va a mirar a San Juan, donde hay gente formada desde lo técnico y lo político para integrar el gobierno nacional. Yo soy diputado electo, pero dentro del Frente Renovador y dentro de Unión por la Patria hay gente capacitada”, dijo.

Publicidad

Finalmente, se declaró “en una posición neutral” frente a la disputa política entre Sergio Uñac y José Luis Gioja. “Mi corazoncito tira por Massa. Nosotros queremos que tanto Uñac como Gioja saquen la mayor cantidad de votos porque eso le va a sumar a Massa. Además, la campaña venía un poco lenta, los militantes estaban cansados de tantas elecciones, pero la llegada de Massa a San Juan sirvió para enchufarnos de nuevo a todos”, cerró.