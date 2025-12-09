La Administración de Recaudación de la Ciudad Autónoma (ARCA) difundió los montos actualizados para el monotributo que estarán vigentes en diciembre de 2025, junto con los límites máximos de facturación para cada categoría. Además, informó sobre el procedimiento para regularizar cuotas impagas, un trámite esencial para quienes abonan manualmente y corren el riesgo de ser dados de baja si acumulan más de diez meses sin pagar.

Plazos y montos para diciembre

El pago correspondiente a diciembre podrá realizarse hasta el lunes 22 de diciembre. Este importe incluye el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social. Cumplir con este vencimiento es fundamental para evitar inconvenientes con la entidad recaudadora.

Publicidad

Cómo regularizar cuotas atrasadas

Para ponerse al día con las cuotas vencidas, ARCA solicita emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP). El trámite es sencillo y puede realizarse desde la plataforma correspondiente. Una vez efectuado el pago, puede demorar hasta 48 horas en reflejarse en las Cuentas Tributarias. En caso de que el VEP expire sin ser abonado, será necesario generar uno nuevo.

Para verificar que el pago haya sido acreditado, el contribuyente debe ingresar a CCMA, donde se visualizan las deudas pendientes, saldos a favor y los períodos regularizados.

Publicidad

Montos y límites de facturación

ARCA también confirmó los valores mensuales actualizados y los ingresos máximos permitidos para cada categoría del monotributo durante diciembre de 2025. Estos datos permiten a los contribuyentes comprobar si aún encuadran en su categoría actual o si deben realizar una recategorización antes del cierre del año fiscal.