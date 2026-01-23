La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos, en una maniobra que habría generado un perjuicio fiscal superior a los 375 millones de pesos.

La presentación se realizó luego de tareas de fiscalización y análisis efectuadas por el organismo recaudador, que detectó movimientos de dinero sin el respaldo documental correspondiente en operaciones realizadas por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Según fuentes judiciales, los hechos podrían encuadrarse en un delito tributario previsto por la normativa vigente.

De acuerdo al expediente, la investigación se originó tras alertas emitidas por sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que identificaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. A partir de esos indicios, se realizaron inspecciones presenciales, verificaciones domiciliarias, análisis bancarios y cruces con distintas bases de datos fiscales.

Los investigadores detectaron pagos a proveedores incluidos en el registro de contribuyentes no confiables, con empresas que facturaban montos elevados sin contar con empleados, infraestructura ni capacidad económica acorde a los servicios declarados. En varios domicilios relevados, los inspectores no encontraron actividad comercial compatible o constataron la inexistencia de las firmas.

Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas y en IVA. Estas resoluciones fueron notificadas a comienzos de 2026 y rechazadas por la AFA, lo que derivó en la apertura de un procedimiento determinativo de oficio.

En paralelo, nuevos cruces sistémicos ampliaron el período bajo análisis y sumaron más operaciones observadas. La cuantificación provisoria del ajuste fiscal alcanza los $375 millones, correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, sin incluir intereses ni eventuales multas.

La imputación principal se apoya en la figura de “salidas no documentadas”, que se aplica cuando los pagos carecen de respaldo en operaciones reales, aun cuando existan comprobantes formales. Según los informes, la reiteración de proveedores cuestionados y el volumen de las operaciones permitirían inferir que no se trató de errores aislados.

La causa tramita en la Justicia federal y se encuentra en etapa de instrucción, sin imputaciones penales formales hasta el momento. Desde el ámbito judicial indicaron que la investigación podría ampliarse si surgen nuevos proveedores, períodos o circuitos financieros bajo sospecha, mientras la AFA continúa ejerciendo su derecho de defensa en sede administrativa y judicial.