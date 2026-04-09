La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de las Disposiciones 23 y 35 publicadas este jueves en el Boletín Oficial, anunció una nueva subasta pública que despertó el interés de los fanáticos de los videojuegos. Se trata de 12 consolas PlayStation 5 secuestradas por la Aduana, que saldrán a la venta el próximo 23 de abril con valores muy por debajo del mercado.

La medida busca descongestionar los depósitos fiscales y reducir costos de almacenamiento. Según el detalle oficial, habrá diferentes lotes para pujar:

Lote de 4 consolas: Se trata de modelos PS5 de 1 TB con joystick. La base del lote es de $816.000, lo que representa unos $204.000 por cada consola.

Modelos PRO de 2 TB: Para la versión más potente de la consola de Sony, el precio base se fijó en $355.500.

Modelos Estándar de 1 TB: Otros lotes individuales iniciarán la puja en los $237.000.

¿Cómo participar desde San Juan?

La subasta se realizará de manera 100% electrónica a través de la plataforma del Banco Ciudad, por lo que cualquier interesado desde la provincia puede participar siguiendo estos pasos:

Registro: Ingresar al sitio subastas.bancociudad.com.ar y registrarse como usuario.

Suscripción: Una vez registrado, hay que suscribirse a la subasta específica de ARCA. Generalmente, el plazo vence 48 horas antes del remate.

Caución: En algunos casos se solicita el depósito de una garantía (caución) para habilitar la oferta, monto que se devuelve si no se gana el lote.

Oferta: El día 23 de abril, los usuarios habilitados podrán realizar sus ofertas en tiempo real desde la web.

Esta es una oportunidad única para adquirir tecnología de última generación a valores de base, aunque cabe recordar que, al ser una subasta, el precio final dependerá de la demanda y la puja entre los participantes.