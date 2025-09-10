La caída de la Selección Argentina ante Ecuador en Quito no solo dolió por cerrar con una derrota las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado también trajo como consecuencia inmediata la pérdida del primer puesto en el ranking FIFA, posición que la Albiceleste ocupaba desde abril de 2023.

En la próxima actualización, España pasará a liderar la clasificación, mientras que Francia se ubicará segunda y Argentina caerá al tercer lugar. El dato cobra aún más relevancia porque el conjunto de Luis de la Fuente podría ser el rival de la Scaloneta en la Finalissima de marzo de 2025, que enfrentará a los campeones de la Eurocopa y la Copa América.

España se consolidó en la cima tras golear a Bulgaria (3-0) y Turquía (6-0) en la última fecha FIFA de las Eliminatorias europeas. Francia, por su parte, derrotó a Islandia (2-1) y a Ucrania (2-0), pero no le alcanzó para superar al combinado ibérico.

La estadística señala además que desde la implementación del ranking en 1992, ningún seleccionado que llegó como número 1 a un Mundial logró consagrarse campeón. Brasil vivió esa situación en cuatro ocasiones.

El cálculo del ranking se realiza con el Modelo Elo, que suma o resta puntos según el nivel del rival, la importancia del partido, el resultado esperado y el resultado obtenido. Como Ecuador ocupa actualmente el puesto 23, la derrota de Argentina repercutirá lo suficiente como para provocar la caída en la tabla.

La Scaloneta tendrá oportunidad de recuperar terreno en los amistosos de octubre frente a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, y en noviembre cuando viaje a Angola e India para enfrentar rivales a confirmar. Recién en marzo podría llegar la revancha deportiva en la Finalissima frente a España, ya como el tercer equipo del ranking mundial.