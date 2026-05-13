Quiso robarle el celular a una joven y fue linchado por los vecinos

Cerca de la calle Jáchal, al norte de Castaño, la tarde se volvió caótica cuando un joven de 23 años identificado como Yacante abordó a una adolescente que caminaba por la zona. La víctima, de apenas 15 años, vivió momentos de terror cuando el sujeto le apoyó un elemento de hierro tipo punta en la espalda para quitarle su iPhone 13 de color azul. Tras el violento arrebato, el agresor intentó escapar pero su huida tomó un rumbo inesperado cuando decidió ingresar a la fuerza en una propiedad situada en Villa Las Rosas,.

Dentro de la vivienda, una mujer de 32 años se encontró con el intruso que había entrado por la puerta principal. La situación escaló rápidamente hasta que el marido de la denunciante logró sacarlo por la fuerza hacia el exterior de la propiedad.

Una vez en la vereda, el escenario se tornó aún más violento ya que varios vecinos que habían presenciado los movimientos del sospechoso decidieron intervenir por cuenta propia. El hombre fue agredido con golpes de puño y puntapiés mientras esperaba la llegada de las autoridades de la Comisaría 24.

Finalmente, los efectivos policiales lograron aprehender al sujeto y secuestraron tanto el teléfono celular robado como el arma blanca utilizada en el primer hecho. El ayudante fiscal Sebastián Miranda, perteneciente a la UFI Flagrancia, se hizo cargo de la situación legal del detenido.

Por las características de los delitos cometidos, se dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y la causa quedó caratulada como "Robo agravado y violación de domicilio en concurso real".