Wanda Nara tiene nuevo novio y es un muy famoso actor

Wanda Nara no deja de ser noticia y esta vez el escenario es Uruguay donde graba su nueva producción para Telefe. Después de confirmar su separación de Martín Migueles los rumores sobre su situación sentimental estallaron en los medios de espectáculos. Según se comenta la química con su colega Agustín Bernasconi traspasó la pantalla durante las grabaciones de la película.

El periodista Juan Etchegoyen señaló que la buena sintonía entre ambos ya venía generando tensión desde hacía varias semanas y que los celos de Migueles por esta cercanía habrían sido el detonante final de la ruptura.

Por su parte Yanina Latorre fue más tajante al afirmar en el programa de América que "nuestra chica ya tiene chongo" refiriéndose al joven actor. La panelista también dio su opinión sobre el futuro de esta pareja y aseguró que "no creo que le dure porque este chico no viene flojo de papeles". Según su visión él se muestra como una "persona prolija" y "sin conflictos judiciales" algo que marcaría una diferencia importante con los vínculos anteriores de la empresaria.

A pesar de la información que circula no todos coinciden en que el romance sea un hecho. Pía Shaw comentó que tuvo la oportunidad de hablar con el protagonista de esta historia y que él "negó rotundamente cualquier romance" durante la entrevista.

Sin embargo las versiones cruzadas siguen alimentando el interés del público especialmente porque Latorre insistió en que "las escenas íntimas de la película habrían generado una fuerte conexión entre ambos". Mientras tanto el rodaje continúa en el país vecino y los ojos de la prensa están puestos sobre cada movimiento de la dupla en el set de filmación.