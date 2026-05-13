Agustín Bernasconi reveló la verdad de su romance secreto con Wanda Nara

Wanda Nara volvió a ser el centro de la escena tras anunciar este fin de semana su separación de Martín Migueles debido a una causa judicial que involucra al empresario. Apenas 48 horas después surgieron versiones que la vinculan sentimentalmente con Agustín Bernasconi, su compañero de elenco en la producción para Telefe que comenzó a grabarse.

Yanina Latorre afirmó en el programa de América que "nuestra chica ya tiene chongo" y agregó que "no creo que le dure porque este chico no viene flojo de papeles". La panelista describió al actor como una "persona prolija" y "sin conflictos judiciales", señalando además que "las escenas íntimas de la película habrían generado una fuerte conexión entre ambos".

Wanda, por su parte, comentó sobre las primeras imágenes de su primer film que "Atravesé momentos personales muy difíciles". Ante la gran repercusión de los rumores, el propio Bernasconi decidió reaccionar a través de su cuenta de X frente a una publicación que preguntaba por la identidad del nuevo novio de la mediática.

El joven escribió inicialmente "¡Esto es mentira!" para desmentir el vínculo de forma tajante. En su descargo añadió que "Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso", intentando cerrar la polémica de manera definitiva.

Sin embargo, el actor borró su mensaje pocos minutos después, despertando sospechas inmediatas entre los seguidores quienes no le dejaron pasar el gesto. Algunos internautas comentaron en la red social que "Tienen una asociación con Wanda Nara", mientras que otros lanzaron una pregunta directa sobre la decisión de eliminar la publicación consultando si "¿Lo mandaron a borrar el comentario?".

En paralelo, la veracidad de la ruptura fue cuestionada en el ciclo La Posta del espectáculo por Gustavo Méndez, quien mostró una fotografía de Martín Migueles con su hija y las dos pequeñas de la conductora.

La imagen de la familia haciendo compras en un local de Nordelta este martes parece contradecir el relato de la separación definitiva. Mientras tanto, el rodaje continúa en el país vecino rodeado de versiones cruzadas sobre la verdadera relación de los protagonistas.