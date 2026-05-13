Cómo hacer mermelada de vino con cuatro ingredientes y en 30 minutos
POR REDACCIÓN
La cocina casera sigue sumando recetas originales y una de las que más creció en popularidad durante los últimos meses es la mermelada de vino tinto. Se trata de una preparación simple, rápida y con un sabor intenso que combina perfectamente con quesos estacionados, carnes y crackers, transformando cualquier picada en una propuesta más gourmet.
Uno de los aspectos más destacados de esta preparación es que puede hacerse con vino sobrante de alguna comida o reunión, sin necesidad de utilizar etiquetas costosas. Según especialistas y cocineros, cualquier vino tinto sirve para lograr una reducción con buen sabor y textura cremosa.
Receta
- Media botella de vino tinto
- Media taza de azúcar
- Una cucharada de jugo de limón
- Una cucharada de manteca
Cómo hacer mermelada de vino paso a paso
Paso 1: reducir el vino
- Colocá el vino tinto en una sartén o cacerola pequeña a fuego medio y dejalo hervir durante aproximadamente 20 a 25 minutos. La idea es que parte del líquido se evapore y el sabor quede más concentrado.
Paso 2: agregar los ingredientes
Cuando el vino haya reducido, sumá:
- El azúcar
- El jugo de limón
- La manteca
- Revolvé constantemente hasta que la mezcla empiece a tomar una textura más espesa y brillante.
La receta también se volvió tendencia en reuniones y degustaciones de vinos, donde funciona como complemento para realzar sabores y aportar contraste. Una vez fría, la mermelada adquiere una consistencia más firme y puede conservarse en frascos limpios dentro de la heladera.
Además de ser económica y rendidora, esta preparación aparece como una alternativa distinta frente a las clásicas salsas y dips. Con pocos ingredientes y en menos de media hora, permite renovar una picada casera con un toque gourmet y original.