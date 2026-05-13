Miércoles 13 de Mayo
Cómo hacer mermelada de vino con cuatro ingredientes y en 30 minutos

Con apenas cuatro ingredientes y una preparación sencilla, la mermelada de vino se convirtió en una de las recetas tendencia para acompañar tablas de quesos, carnes y picadas gourmet.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Esta mermelada de vino es ideal para combinar con un rico queso. (Imagen ilustrativa)
 

La cocina casera sigue sumando recetas originales y una de las que más creció en popularidad durante los últimos meses es la mermelada de vino tinto. Se trata de una preparación simple, rápida y con un sabor intenso que combina perfectamente con quesos estacionados, carnes y crackers, transformando cualquier picada en una propuesta más gourmet. 

Uno de los aspectos más destacados de esta preparación es que puede hacerse con vino sobrante de alguna comida o reunión, sin necesidad de utilizar etiquetas costosas. Según especialistas y cocineros, cualquier vino tinto sirve para lograr una reducción con buen sabor y textura cremosa.

Receta

  • Media botella de vino tinto
  • Media taza de azúcar
  • Una cucharada de jugo de limón
  • Una cucharada de manteca

Cómo hacer mermelada de vino paso a paso

Paso 1: reducir el vino

  • Colocá el vino tinto en una sartén o cacerola pequeña a fuego medio y dejalo hervir durante aproximadamente 20 a 25 minutos. La idea es que parte del líquido se evapore y el sabor quede más concentrado.

Paso 2: agregar los ingredientes

Cuando el vino haya reducido, sumá:

  • El azúcar
  • El jugo de limón
  • La manteca
  • Revolvé constantemente hasta que la mezcla empiece a tomar una textura más espesa y brillante.

La receta también se volvió tendencia en reuniones y degustaciones de vinos, donde funciona como complemento para realzar sabores y aportar contraste. Una vez fría, la mermelada adquiere una consistencia más firme y puede conservarse en frascos limpios dentro de la heladera.

Además de ser económica y rendidora, esta preparación aparece como una alternativa distinta frente a las clásicas salsas y dips. Con pocos ingredientes y en menos de media hora, permite renovar una picada casera con un toque gourmet y original. 

