Juan Fernando Quintero definió su futuro y dejó en shock a River y Racing

Hablar de Juan Fernando Quintero en River siempre genera repercusión porque el colombiano dejó una huella imborrable en la historia del club y su nombre continúa despertando ilusión entre los hinchas desde aquella noche en Madrid.

Sin embargo, su presente futbolístico atraviesa un momento muy distinto y en las últimas semanas comenzaron a crecer las dudas sobre su continuidad en Núñez. Mientras Eduardo Coudet empieza a definir prioridades para el segundo semestre, el enganche perdió protagonismo dentro de la consideración del cuerpo técnico y eso abrió especulaciones sobre una posible salida.

En ese contexto, desde Racing ya empezaron a mover fichas para intentar convencerlo de regresar al club. Según reveló el periodista Juan Gorrochategui, el entorno de Quintero volverá a recibir un mensaje claro desde Avellaneda para que sepa que "le van a hacer saber que tiene las puertas abiertas de par en par para volver a Racing".

Uno de los principales impulsores de este posible regreso sería Gustavo Costas, quien considera que el volante puede transformarse en una pieza clave para pelear la Copa Sudamericana, torneo que el entrenador considera prioritario.

De todas maneras, no todo aparece tan sencillo porque todavía existen diferencias importantes relacionadas con la manera en que terminó la relación entre el futbolista y algunos dirigentes del club, especialmente con integrantes de la conducción deportiva.

Desde la llegada de Coudet, el colombiano perdió mucho terreno y apenas acumuló algunos minutos en los últimos compromisos oficiales. Incluso llamó la atención que no tuviera participación en el reciente Superclásico, una señal que muchos interpretaron como un cambio de consideración del entrenador. Actualmente, el cuerpo técnico apuesta por otros futbolistas y el futuro de Juanfer queda rodeado de incertidumbre en una de las novelas más fuertes del semestre.