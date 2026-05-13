El 2° Jelly Jam copará el Skatepark con skate, BMX y música

El Skatepark Olímpico de Pocito volverá a vibrar con lo mejor de la cultura callejera. Este domingo 17 de mayo, de 14:00 a 23:00 horas, se llevará a cabo la segunda fecha del Jelly Jam San Juan 2026, un evento que ya se instaló en la agenda de los jóvenes sanjuaninos y que cuenta con el fuerte respaldo del Gobierno provincial.

La propuesta, que es de entrada libre y gratuita, no solo se centra en la competencia, sino que busca ser un espacio de encuentro para la comunidad. Disciplinas como roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle serán las grandes protagonistas de una tarde que promete trucos de alto impacto y mucha música.

Un calendario que crece

Tras el éxito de la primera fecha el pasado 22 de febrero, el Jelly Jam busca consolidarse como un calendario anual. El objetivo de las autoridades es que la actividad urbana tenga presencia constante en San Juan, permitiendo que los atletas locales puedan medirse y crecer en infraestructura de primer nivel.

Más allá de los premios, el evento mantiene su "esencia doble": un ambiente competitivo para los más experimentados y un clima de amistad y disfrute para las familias que se acerquen a disfrutar del predio pocitano.

Cronograma confirmado: minuto a minuto

La organización, a cargo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto al Centro Cultural Conte Grand, definió una agenda cargada de actividades:

14:30: Apertura con DJ Vagabundo Singuita.

15:00 a 15:30: Demo del OPK Team Parkour.

15:30 a 18:00: Rotación de disciplinas (Roller, Quadskate, Skate y BMX).

18:15 a 20:00: Main Event Vert (Half Pipe), el momento más esperado.

20:10: Premiación con Indestructibles 2.0 Crew.

20:30 a 23:00: Cierre a cargo de DJ Skywalker.