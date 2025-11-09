Argentina goleó 7-0 a Fiyi en el Mundial Sub 17 y pasó a 16vos

La selección argentina Sub 17 cerró de manera contundente su participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar, tras imponerse por 7-0 sobre Fiyi en el estadio Aspire Zone de Doha. Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Placente culminó como líder del Grupo D con puntaje ideal, tras vencer previamente a Bélgica y Túnez.

Desde el inicio del encuentro, Argentina mostró un claro dominio del juego, generando oportunidades desde los primeros minutos. Aunque una temprana anotación de Facundo Jainikoski fue anulada por mano, el equipo no demoró en abrir el marcador. Fue a los 16 minutos cuando Uriel Ojeda aprovechó un rebote en el área para marcar el primer gol. La ofensiva albiceleste continuó con intensidad, y antes del descanso, Mateo Martínez anotó en dos ocasiones, llevando el marcador a un contundente 3-0.

En la segunda mitad, Argentina mantuvo el control del partido. Ojeda amplió la ventaja a los 56 minutos con un tiro libre que se coló directamente en la portería, y completó su tripleta a los 87 minutos, tras capitalizar otro rebote en el área. En los minutos finales, Santiago Silveira y Simón Escobar sellaron la goleada con dos tantos más, estableciendo el resultado definitivo de 7-0.

Con esta victoria, Argentina avanza a los octavos de final con un rendimiento impecable, habiendo anotado 11 goles y concedido solo dos en sus tres partidos. Por su parte, Fiyi concluye su participación en el torneo sin sumar puntos y con 20 goles en contra.

El combinado nacional espera ahora conocer a su próximo rival en la fase eliminatoria, con la mira puesta en superar su mejor registro histórico en la categoría, que hasta el momento ha sido el tercer puesto, logrado en tres ediciones anteriores.