Netflix ha presentado el primer adelanto de la cuarta temporada de Bridgerton, cuya primera parte se estrenará el 29 de enero de 2026. En esta entrega, la trama abandona la estructura convencional para otorgar un protagonismo inédito a Benedict Bridgerton (Luke Thompson), quien tras dedicarse al arte y evitar compromisos sociales, se convierte en el centro de una "sinfonía" narrativa de ocho episodios que explora su evolución personal.

Publicidad

La historia, basada en el tercer libro de Julia Quinn, An Offer from a Gentleman, se desencadena durante un baile de máscaras organizado por Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Allí, Benedict queda cautivado por la enigmática Sophie Baek (Yerin Ha), conocida como la "Dama de Plata", una joven de origen humilde y gran tenacidad que introduce al espectador en un mundo de sirvientes lleno de coraje y ambición, contrastando la fantasía con la realidad del "ton".

Bajo la dirección de la showrunner Jess Brownell y la producción de Shondaland, la temporada promete un tono "dulce y atrevido" con una atmósfera de ensueño y misterio. Además del eje central, regresan Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) y su esposo John (Victor Alli) tras su luna de miel, mientras que Penelope (Nicola Coughlan) y Colin (Luke Newton) consolidan su relación frente a nuevas dinámicas familiares.

Publicidad

El universo de Mayfair se expande con la incorporación de Katie Leung como Araminta Gun, junto a Michelle Mao e Isabella Wei en los roles de Rosamund y Posy Li, quienes sumarán nuevas rivalidades matrimoniales. Los primeros cuatro capítulos estarán acompañados de material gráfico exclusivo y retratos del reparto para profundizar en esta fascinante búsqueda de identidad y romance.