Tras el estreno de la temporada final de Stranger Things este 25 de diciembre de 2025, los seguidores de lo fantástico buscan alternativas para llenar el vacío dejado por la exitosa producción.

Netflix cuenta con un catálogo de historias que combinan el misterio, lo sobrenatural y la aventura, permitiendo mantener la emoción a través de enigmas complejos y atmósferas envolventes,.

Publicidad

Entre las opciones más destacadas de ciencia ficción se encuentra la alemana Dark, centrada en desapariciones y viajes temporales, y 1899, una propuesta internacional que sitúa el terror y lo inexplicable en un barco de emigrantes.

Para quienes disfrutan de las dinámicas grupales y los superpoderes, The Umbrella Academy presenta a hermanos con habilidades extraordinarias enfrentando amenazas globales, mientras que la canadiense The Imperfects sigue a jóvenes transformados por experimentos fallidos.

Publicidad

El género de terror y leyendas también tiene un lugar central con The Midnight Club, una obra de Mike Flanagan sobre jóvenes en un hospice que intercambian relatos perturbadores. Asimismo, la serie brasileña Spectros explora fuerzas paranormales basadas en mitos locales, y la francesa Mortel mezcla el drama adolescente con poderes oscuros en un entorno urbano moderno.