El futuro de Brian Aguirre en Boca parece estar cada vez más lejos de La Ribera. El extremo de 22 años, que perdió terreno en el cierre del año y dejó de ser una opción prioritaria para el cuerpo técnico, fue sondeado por los dos clubes más poderosos de Uruguay: Nacional y Peñarol, que ya realizaron consultas informales para conocer las condiciones de una posible transferencia.

El mercado de pases empieza a moverse en Brandsen 805 y, mientras el Consejo de Fútbol trabaja en los refuerzos, también comienzan a aparecer los primeros interesados en futbolistas que podrían emigrar. En ese escenario surge Aguirre, quien no logró consolidarse como titular indiscutido y quedó relegado en el tramo final del 2025, especialmente tras el crecimiento futbolístico de Exequiel Zeballos, una de las apuestas ofensivas del club para el futuro cercano.

De acuerdo con lo trascendido, ambas instituciones uruguayas evalúan sumarlo para la próxima temporada, aunque por ahora no hubo oferta formal. La falta de minutos recientes en Boca alimenta la expectativa de que en el club acepten negociar una salida, ya sea a préstamo o a través de una transferencia definitiva. Sin embargo, el obstáculo principal es económico: Boca pagó 4,6 millones de dólares por su pase a Newell’s en 2024, una inversión fuerte para la actual gestión, lo que dificulta que Nacional o Peñarol puedan cubrir una cifra equivalente.

Los números de Aguirre explican parte del panorama. Desde su llegada disputó 37 partidos oficiales, acumuló 1.840 minutos, y aportó cuatro goles y cuatro asistencias. Su mejor versión se vio en un tramo sostenido a mitad de su primera temporada, pero su participación cayó notablemente en los últimos meses, donde incluso Claudio Úbeda optó por otras alternativas en los encuentros decisivos. A esto se suma un nuevo condimento para la competencia interna: la inminente llegada del colombiano Marino Hinestroza, que reforzará el mismo sector ofensivo en el que se desempeña Aguirre.

Por ahora, en Boca no tienen apuro por desprenderse de él y el futbolista continúa entrenándose con normalidad. La pelota está del lado de los uruguayos, que deberán evaluar hasta dónde pueden avanzar para seducir al Xeneize y al jugador.

Lo cierto es que Aguirre escucha, Boca analiza y el mercado recién empieza. Lo que hoy es un simple sondeo podría convertirse en una negociación si Nacional o Peñarol logran dar el paso que falta. Por ahora, fue solo un llamado.