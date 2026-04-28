El sistema de salud argentino confirmó la identificación de seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo, uno de los más raros del mundo, tras un estudio realizado en el Hospital Nacional Posadas.

El hallazgo fue concretado por el equipo de Hemoterapia de la institución, en colaboración con la Hospital Nacional Posadas y con validación internacional de la Cruz Roja Internacional de Japón, referente en inmunohematología. Los resultados fueron ratificados bajo estándares internacionales.

Según la información oficial, los seis casos detectados incluyen tres pacientes embarazadas, dos hermanas identificadas en un estudio familiar y un donante voluntario. La detección se logró mediante estudios clínicos y serológicos de alta complejidad.

El grupo sanguíneo Gerbich negativo se caracteriza por la ausencia de determinados antígenos en los glóbulos rojos, lo que puede generar complicaciones en transfusiones o embarazos si no se identifica de manera precisa. Su frecuencia es extremadamente baja a nivel mundial.

En el caso de las embarazadas detectadas, el hallazgo permite reforzar los controles para prevenir posibles complicaciones como la enfermedad hemolítica del recién nacido, asociada a incompatibilidades sanguíneas.

Desde el sistema de salud se destacó que la identificación de este tipo de fenotipos raros permite mejorar la seguridad transfusional, ya que posibilita la planificación de transfusiones compatibles y la reducción de riesgos inmunológicos.

El Hospital Posadas informó además que continúa el desarrollo de registros de donantes con grupos sanguíneos poco frecuentes, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante situaciones clínicas complejas en el país.