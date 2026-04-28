De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 28 de abril, San Juan tendrá una jornada marcada por un inicio frío y un aumento gradual de la temperatura hacia la tarde. El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado durante todo el día.

Durante la madrugada, se espera la temperatura mínima de 6°C. El viento soplará desde el sector Sur con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

En horas de la mañana, la temperatura ascenderá levemente hasta los 7°C. El viento rotará hacia el Noreste y disminuirá su intensidad, ubicándose entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde, se prevé la temperatura máxima del día con 21°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento volverá a soplar desde el Norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, durante la noche, la jornada cerrará con una temperatura de 15°C, cielo algo nublado y viento del sector Norte.

Según los datos oficiales, la probabilidad de precipitaciones para todo el martes se mantiene en 0%, sin previsión de ráfagas intensas en ninguna franja horaria.