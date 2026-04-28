Distintas parroquias de San Juan realizarán la tradicional bendición de mascotas en el marco del Día del Animal, con actividades previstas en los departamentos de Capital, Sarmiento y Albardón.

La propuesta se llevará adelante el próximo 29 de abril desde las 18 y convoca a familias a asistir con sus animales para participar de una ceremonia religiosa que busca promover el cuidado y el respeto hacia los animales.

En Sarmiento, la actividad se desarrollará en la Parroquia San Antonio de Padua. La bendición se realizará en la Plaza Dominguito, ubicada frente al templo, donde también habrá sorteos durante la jornada.

En Capital, la convocatoria será en la Parroquia San Francisco de Asís, ubicada en calles Pedro Echagüe y Maipú. Allí, la ceremonia se llevará a cabo en el atrio del templo.

La iniciativa también se replicará en la Parroquia Santa Bárbara, impulsada por el padre Jonatan Félix, quien promueve este tipo de actividades como parte de acciones orientadas a la concientización contra el maltrato animal.

Durante la jornada, se bendecirán perros, gatos, conejos, tortugas y otros animales que formen parte de los hogares sanjuaninos.

Desde la organización indicaron que es necesario cumplir con medidas básicas de seguridad. Los perros deberán asistir con correa y, en caso de ser de gran tamaño, con bozal. En tanto, los gatos deberán ser trasladados en transportadoras.