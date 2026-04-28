En su exposición en la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei inició su discurso con un mensaje de repudio al intento de asesinato contra el expresidente estadounidense Donald Trump, al que calificó como parte de un “nuevo auge de la violencia política”.

En ese marco, el mandatario vinculó estos episodios a sectores de izquierda a nivel internacional y sostuvo que “no son compatibles con la democracia” y que deben ser sancionados “con todo el peso de la ley”.

Durante su intervención, Milei también planteó un análisis ideológico sobre el escenario global y el rol de las disputas culturales. En ese sentido, afirmó que el liberalismo cometió el error de confiar en que la evidencia económica era suficiente tras la caída del Muro de Berlín, y señaló que el marxismo “se reconfiguró” para disputar la llamada batalla cultural.

A lo largo de su discurso, el Presidente destacó el rol de instituciones como la Fundación Libertad en ese debate y sostuvo que el oficialismo ha comenzado a imponerse tanto en el plano discursivo como electoral.

En el tramo económico, Milei defendió los resultados de su gestión y atribuyó las dificultades recientes a decisiones previas del sistema político. “La actividad se frenó en seco y dejó de crecer la economía y el salario”, señaló, al tiempo que indicó que existen señales de recuperación en algunos indicadores.

En ese contexto, ratificó la continuidad del programa económico: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia. No vamos a dejar de mirar la evidencia empírica”, expresó.

Además, aseguró: “Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política que no se pudo llevar puesto el programa, y que además la gente apoyó en las elecciones”.

El Presidente también se refirió al empleo, la inflación y el consumo. Afirmó que la economía está generando puestos de trabajo, aunque en su mayoría informales, y defendió la expansión de sectores como la economía del conocimiento.

Sobre su situación personal, remarcó que es el jefe de Estado con menor salario relativo en la región y sostuvo que el consumo atraviesa un “pico histórico” impulsado por nuevas formas de compra digital.

El discurso cerró con un mensaje político: “No nos dejemos psicopatear por los kukas”, expresó, en referencia a la oposición, al tiempo que insistió en la continuidad del rumbo económico y político del gobierno.