El conflicto en torno al desarrollo de los proyectos mineros en San Juan sumó un nuevo capítulo. La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) envió una carta documento a la empresa que opera el proyecto Vicuña en la que reclama por condiciones laborales, problemas de higiene y seguridad, y las graves dificultades que enfrentan los trabajadores tras el cierre del camino por Guandacol.

La medida, confirmada por el secretario general del gremio, Marcelo Mena, busca abrir un canal de diálogo con una operadora que, según advirtió, mantiene una postura de “soberbia muy alta”.

“El viernes estuvimos mandando una carta documento marcando las condiciones laborales que se están generando en Vicuña y las complicaciones en higiene y seguridad”, explicó Mena. El dirigente remarcó que el trasfondo es la falta de voluntad para solucionar el cambio en el esquema del transporte tras la modificación de las rutas de acceso.

En ese sentido, Mena detalló que la intimación también responde a la necesidad de establecer un comité de higiene y seguridad ante el nuevo escenario logístico. Según indicó, el cierre del paso por Guandacol obligó a modificar los recorridos y generó un impacto directo en los traslados del personal, además de abrir interrogantes sobre las condiciones de seguridad del tramo en construcción del Corredor Norte.

El impacto en los trabajadores

Uno de los puntos más críticos es la situación de los trabajadores que viven en Guandacol. Ante el cambio de escenario —que implica más kilómetros de recorrido—, las empresas contratistas han modificado las condiciones, obligando al personal a trasladarse por sus propios medios.

“Muchos trabajadores que viven en Guandacol tienen que irse por sus propios medios hasta la ciudad de San Juan o hasta Rodeo. Son aproximadamente entre 120 y 150 trabajadores de varias contratistas”, detalló Mena, subrayando que esta situación se da en un contexto de tensión con la empresa minera.

Alerta por la licencia social

Más allá de lo operativo, el gremio advirtió sobre el impacto social en las comunidades riojanas que brindaban servicios al proyecto. Al desaparecer el flujo por Guandacol, se ve afectada la economía circular de la zona.

“Estas decisiones perjudican... por culpa de Vicuña vamos a estar poniendo en duda la licencia social”, sentenció el titular de Asijemin.

Mena fue enfático al describir la actitud de la compañía: “Piensan que son los únicos números uno, piensan que son los últimos del desierto. Por una situación de poder nosotros no podemos estar sometidos a esto”.

Desde el gremio insisten en la conformación de una mesa de diálogo intersindical que incluya al Gobierno y a los proveedores para evitar que el conflicto escale hacia “alguna desgracia” o medidas de fuerza mayores.