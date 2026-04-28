“Esta plaza es de todos los sanjuaninos”, así definió la intendenta Susana Laciar al referirse del histórica la Plaza Aberastain, que después de la Plaza 25 y el Parque de Mayo, es el espacio urbano de relevancia dentro del microcentro de Capital.

Durante el acto de inauguración de obras de remodelación y puesta en valor que efectuó la Municipalidad, Laciar encabezó la ceremonia con la presencia de autoridades desde el Gobernador Marcelo Orrego, diputados nacionales, ministros, concejales y representantes de instituciones educativas, vecinales y de otros ámbitos sociales. Además de las autoridades institucionales, también acompañó el público en la gala, que tuvo lugar en el corazón de la plaza.

Después de haber cantado el Himno Nacional, con la ejecución musical de la Banda de la Policía de San Juan, hubo una intervención del religioso, el padre José María Solar y a continuación, se llevó a cabo una escenificación teatral por parte del actor José Annecchini, quien interpretó a Antonino Aberastain, caracterizando al personaje histórico y recitando fragmentos de su discurso. Pese a las dificultades técnicas del sonido -no funcionaba bien el micrófono- Annechinni se mantuvo fiel al papel y sorprendió gratamente al auditorio que lo aplaudió con gusto. Luego, los músicos de Jonatan Vera Trío interpretaron con sus guitarras a modo instrumental, el clásico cuyano “Nochecitas de San Juan” para darle un toque de distinción al momento que se estaba viviendo.

El acto continuó ya con los momentos protocolares. Una nueva placa conmemorativa fue descubierta en la base del monumento a Aberastain de la mano de la intendenta y del gobernador.

Ambos, firmaron una carta y depositaron otros elementos a una cápsula del tiempo, en el cual, dejaron un mensaje transmitiendo deseos de progreso y prosperidad para que sea abierta en los próximos 50 años.

A la hora de los discursos, participó una vecina, Claudia Giardelli quien apeló a la nostalgia por relatar sus años de infancia y la conexión familiar que mantuvo con la Plaza Aberastain, al vivir por Calle Mitre entre Caseros y Güemes. “me hace recordar y volver a mi niñez, a mi primera infancia, en esta querida escuela, volver a esta plaza es como si la viera a mi mamá y mi papá por esta zona. Es muy especial esta plaza para mí”, resaltó la vecina.

Posteriormente, la centralidad y el protagonismo de la gala de inauguración, recayó en la intendenta Laciar. “Esta obra representa mucho más, que una intervención urbana. Es el compromiso de esta gestión y cada uno de los vecinos con el patrimonio vivo, con la historia de la ciudad y con la historia de las generaciones presentes y futuras”, comenzó así su introducción y fue enumerando las obras que se realizaron en el espacio público.

Se resolvieron problemas de hundimiento y de escurrimiento en el terreno. Se renovaron los pisos perimetrales, se incorporaron piso granítico de alta durabilidad. En las esquinas se restauró la piedra laja, manteniendo el diseño original. Se aplicó un resembrado de todo el césped.

Se reemplazó todo el sistema de riego, que ahora es por goteo y se instaló una nueva cisterna. También, entre las obras, se plantó rosales, arbustos y árboles de especies diversas como palo borracho, jacarandá, ciprés, lapacho y ceibo, entre otras.

Hay, además, un nuevo equipo de bombeo, cableado, toberas y circuitos de iluminación LED. La circulación de agua de la fuente quedó también restaurada. Se incorporaron nuevas torres de iluminación en zonas de la plaza que antes estaban muy oscuras. Juegos infantiles, bancos, los muros de piedra iluminados, hasta la estética visual de los kioscos, sumando bancos y mesas, con pérgolas, para uso público.

Se mejoró el equipamiento de conexión a Internet con un servicio de Wi Fi libre y sin costo para que cualquier usuario pueda utilizarlo.

Pero lo que enfatizó varias veces Laciar, es la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidades visuales y motrices. En este aspecto, fue lo más prioritario en las obras para la intendenta.

Hay nuevas rampas de acceso en toda la plaza, de manera que neutraliza al mínimo las barreras arquitectónicas para personas en sillas de ruedas.

“Buscamos mejorar condiciones de seguridad de accesibilidad y de funcionalidad de la plaza respetando el diseño original, preservando la esencia como patrimonio urbano, pero haciéndolo un patrimonio vivo. Soñamos con una ciudad moderna con identidad que respeta su historia poniendo la en valor, que gana en riqueza cuando crea espacios más seguros, accesibles, inclusivos, respetados y apropiados por cada uno de sus vecinos”, concluyó la intendenta.

El gobernador Marcelo Orrego cerró el acto con saludos y agradecimientos protocolares. Descendió de las escalinatas y felicitó a la intendenta en un abrazo cerrado que fue el momento ideal para posar ante las cámaras de la prensa.

El público se acercó a saludar y dejar sus muestras de afecto, agradecimientos y sobres con cartas. Laciar se tomó el tiempo para saludar a cada uno y tomarse fotos con sus seguidores.



