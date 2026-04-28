Un accidente ocurrido durante una actividad de trekking en San Carlos de Bariloche derivó en una investigación judicial por presunta negligencia. Un bebé de un año y medio cayó por una pendiente luego de que fallara el sistema de sujeción de la mochila en la que era transportado.

El hecho se registró el domingo cerca de las 18:05 en el sector de Cerro Ventana, cuando un llamado al 911 alertó sobre un accidente en la zona. Personal policial se trasladó al lugar y, tras recorrer unos 100 metros por el sendero, localizó a la familia involucrada.

Según informaron fuentes del caso, se trata de un matrimonio de nacionalidad rusa, de 23 años, que realizaba la caminata junto a su hijo. De acuerdo a su testimonio, el niño era trasladado en una mochila porta bebé diseñada para trekking, que se desprendió por motivos que aún no fueron determinados.

Como consecuencia, la mochila rodó entre 10 y 15 metros por una pendiente de terreno rocoso. Testigos que se encontraban en el lugar coincidieron con el relato y asistieron a la familia tras el incidente.

El bebé fue hallado dentro de la mochila, con sangrado nasal y golpes en la cabeza, aunque consciente. La madre descendió de inmediato para asistirlo y luego fue acompañado hasta la base del cerro junto a otros senderistas.

En el lugar intervino personal policial, de Protección Civil y equipos de rescate, que coordinaron el traslado hasta una ambulancia. El menor fue derivado al Hospital Zonal Bariloche, donde quedó bajo observación médica para evaluar la gravedad de las lesiones.

Por disposición del fiscal de turno, Guillermo Lista, se inició una causa por presunta negligencia. La mochila fue secuestrada para ser sometida a peritajes, con el objetivo de determinar las condiciones en las que se produjo el desprendimiento.

Fuentes policiales indicaron que el sector donde ocurrió el hecho no forma parte de los circuitos oficiales de trekking y presenta zonas con dificultad técnica, lo que limita la señalización y las condiciones de seguridad para los visitantes.

El caso quedó bajo investigación mientras continúan las pericias para establecer responsabilidades.