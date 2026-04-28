Un nuevo siniestro vial se produjo en una intersección de Capital que acumuló cuatro choques graves en lo que va de abril. Esta vez, dos automóviles colisionaron en el cruce de calles América del Sur y Maipú y, producto del impacto, uno de los vehículos volcó dentro de una acequia. La conductora, una joven de 22 años, fue trasladada al hospital con lesiones.

El conductor del Fiat Cronos no sufrió lesiones de consideración.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando un Fiat Cronos que circuló de este a oeste por calle Maipú, conducido por un hombre de aproximadamente 50 años, impactó con un Fiat Palio que cruzó de sur a norte por calle América del Sur.

Según los primeros datos recabados en el lugar, la conductora del Fiat Palio habría atravesado la intersección sin detener la marcha, lo que derivó en una violenta colisión. Tras el impacto, el vehículo perdió estabilidad, volcó y terminó dentro de la acequia ubicada sobre el costado este de calle América del Sur.

En el Fiat Palio que volcó viajaba sola una joven de 22 años que fue trasladada al hospital.

Como consecuencia del siniestro, la joven conductora acusó dolores corporales por el fuerte golpe recibido y debió ser asistida en el lugar por personal de emergencias. Luego fue trasladada en ambulancia al hospital Dr. Guillermo Rawson para una evaluación médica más compleja.

En tanto, el conductor del Fiat Cronos permaneció en el lugar mientras personal policial avanzó con las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho y las eventuales responsabilidades de las partes involucradas.

Efectivos de Comisaría 29ª trabajaron en la escena para ordenar la circulación vehicular, preservar el sector y relevar datos que permitan reconstruir cómo se produjo el impacto.

El episodio volvió a poner en foco la peligrosidad de esa intersección. Vecinos de la zona señalaron que este fue el cuarto choque grave registrado en ese cruce durante abril y coincidieron en que la falta de respeto por la prioridad de paso y la ausencia de frenado antes de cruzar Maipú fueron factores repetidos en varios de los siniestros.

La falta de respeto por la prioridad de paso es la principal causa de los sineistros.|

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, quienes transitan habitualmente por la zona advirtieron que en ese cruce son frecuentes las maniobras imprudentes y que, pese a los antecedentes, continúan produciéndose impactos de consideración entre autos y motos.

También señalaron una particularidad urbana que, según indicaron, complica la visibilidad: en la esquina sureste no existe ochava y en su lugar hay una pared perteneciente a un predio del ex Gas del Estado, una condición que históricamente generó cuestionamientos por parte de residentes del sector.

Mientras se aguardaban precisiones sobre el estado de salud de la joven hospitalizada, el nuevo choque volvió a encender la preocupación por una esquina que, en menos de un mes, concentró una seguidilla de siniestros de gravedad.